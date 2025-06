SRF: Reto Lipp berichtet zum letzten Mal vom Swiss Economic Forum

Publiziert am 02.06.2025

Am Swiss Economic Forum kommen am 5. und 6. Juni 2025 zum 27. Mal die wichtigsten Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen. Die diesjährige Veranstaltung steht unter dem Motto «Earn it» und fokussiert auf unternehmerische Tugenden und das Erfolgsmodell Schweiz.

Unter den rund 60 Referentinnen und Referenten treten am Wirtschaftsforum unter anderen Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, der amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph Stiglitz oder ABB-Chef Morten Wierod auf.

Der 17. und letzte Einsatz

Als einer von drei Medienpartnern neben RTS und NZZ berichtet Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) umfassend über das Wirtschaftstreffen, die das Unternehmen mitteilt. Für das Fernsehen steht wiederum Moderator Reto Lipp prominent vor der Kamera. Er wird in der «SRF News am Swiss Economic Forum» auf dem Fernsehkanal SRF Info zu sehen sein. Für Lipp ist es der 17. und letzte Einsatz am SEF. Er wird bei seiner Dernière zahlreiche Gäste zum Interview empfangen, unter anderem Swisscom-Chef Christoph Aeschlimann, Sulzer-Chefin Suzanne Thoma oder die Zukunftsforscherin Florence Gaub.

Radio SRF 3 und SRF 4 News senden am Donnerstag und Freitag ebenfalls direkt aus Interlaken. Moderatorin Jenni Herren greift bei SRF 3 das Thema auf, wie es heute mit der viel zitierten legendären «Leistungsbereitschaft» in der Schweiz steht und welche Erfahrungen Unternehmen heutzutage machen.

Bei Radio SRF 4 News spricht Moderatorin Vera Deragisch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, wie sie mit den Folgen der US-amerikanischen Handelspolitik und des Zollstreits umgehen. Zudem geht SRF 4 News der Frage nach, weshalb Unternehmen mit ihren Anliegen bei der Bevölkerung vermehrt auf Widerstand stossen. (pd/nil)