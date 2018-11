AWP Finanznachrichten: Reto Wäckerli wird Co-Chefredaktor

Bei der Wirtschafts- und Finanznachrichtenagentur AWP kommt es per Anfang 2019 zu einem Wechsel in der Chefredaktion. Reto Wäckerli wird neuer Co-Chefredaktor. Er wird die Agentur zusammen mit dem langjährigen Co-Chefredaktor Rolf Arpagaus führen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wäckerli arbeitet seit fünf Jahren für AWP Finanznachrichten, wo er schwerpunktmässig über Telekom, Technologie und Industrie, aber auch über volkswirtschaftliche Themen schreibt. Davor war er für den Winterthurer «Landboten» tätig, zuletzt als Leiter des Ressorts Schweiz, Wirtschaft, Ausland.

Wäckerli folgt auf den langjährigen Co-Chefredaktor Ueli Hoch. Dieser tritt als Chefredaktor ab und übernimmt die neue Schlüsselposition des Chef Desk. In seiner neuen Funktion steuert er das Tagesgeschäft der Nachrichtenagentur. Hoch war während über zwölf Jahren in der Chefredaktion von AWP. «Unsere Redaktion ist in den letzten Jahren gewachsen und gehört mittlerweile zu den grössten Wirtschaftsredaktionen der Schweiz. Ich erhoffe mir von der neu geschaffenen Funktion des Chef Desk eine noch schnellere und vertieftere Berichterstattung über die Schweizer Wirtschafts- und Finanzwelt», wird AWP-Geschäftsführer Christoph Gaberthüel zitiert.

«Vom neuen Chefredaktoren-Duo erwarte ich eine umsichtige Führung und Weiterentwicklung der gesamten Redaktion», so Gaberthüel weiter. Der neue Co-Chefredaktor Wäckerli ist sich der Herausforderungen der kommenden Jahre bewusst und sieht in der fortschreitenden Digitalisierung bedeutende Chancen. «Wir müssen unseren Nutzerinnen und Nutzern jeden Tag relevante Inhalte mit viel Mehrwert bieten», wird er in der Mitteilung zitiert. «Dabei können uns die technischen Möglichkeiten in Bereichen wie Automatisierung, Datenanalyse oder Individualisierung wichtige Unterstützung leisten», so Wäckerli weiter.

Die Redaktion von AWP hat über 30 Journalisten und publiziert Wirtschaftsnachrichten in Deutsch, Französisch und Italienisch. Neben den eigenen News-Services produziert AWP für die Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Wirtschaftsdienst. (pd/cbe)