NZZ

Rico Bandle wird Feuilletonchef

Der derzeitige Redaktor und Textchef bei der SonntagsZeitung wird per 1. Mai die Leitung des Feuilletons der NZZ übernehmen. Ausserdem wird Ivo Mijnssen, derzeit NZZ-Korrespondent für die Ukraine mit Sitz in Wien, wird per 1. Juli Leiter des Newsrooms und stellvertretender Chefredaktor.

Wechselt von Tamedia zur NZZ: Rico Bandle. (Bild: zVg)