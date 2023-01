Indiskretionsaffäre: Ringier-Angestellte kritisieren eigenen CEO

Ringier igelt sich ein. Diese Kritik kommt von einem Redaktor, der gegenüber den CH-Media-Zeitungen sagt: «Es ist offensichtlich, dass unsere Glaubwürdigkeit leidet.» Bei Ringier würden Journalisten CEO Marc Walder ein falsches Rollenverständnis vorwerfen, schreibt CH-Media-Autor Francesco Benini am Dienstag.

Die Schweiz am Wochenende hatte am Samstag berichtet, Bersets früherer Kommunikationschef Peter Lauener habe dem Blick-Verlag Ringier wiederholt vertrauliche Informationen zu geplanten Covid-Massnahmen des Bundesrats übermittelt (persoenlich.com berichtete). «Diese Vorabinformation Laueners ist von besonderer Brisanz, weil sie sogenannte börsenrelevante Angaben enthält: Bestellt ein Land Impfstoff bei einem Unternehmen, steigt dessen Aktienkurs. Wer im Voraus von der Bestellung weiss, kann Aktien erwerben und vom Kursanstieg profitieren», heisst es im neusten Artikel.

Die Primeurs während der Coronapandemie stammten von Quellen aus der Redaktion, schrieben Blick-Gruppen-CEO Ladina Heimgartner und Superchefredaktor Christian Dorer am Montag in einer internen E-Mail an die Belegschaft. Walder sei in keiner Weise involviert gewesen. «Diese Sätze wurden von einigen Redaktionsmitgliedern erstaunt zur Kenntnis genommen», so Benini in den CH-Media-Zeitungen vom Dienstag. Er erinnert daran, wie Walder die Redaktionen dazu angehalten hatte, die Regierungen weltweit während der Pandemie zu stützen. Ein entsprechendes Video wurde vom Nebelspalter publik gemacht.

Benini schreibt ausserdem über «mehrere Ringier-Journalisten», die erzählen würden, «dass der Chef erhebliche Anstrengungen auf sich nehme, um sich mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Sport gut zu stellen». Als Beispiele werden der frühere UBS-Chef Sergio Ermotti, Ex-SBB-Chef Andreas Meyer oder Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz genannt. Walder «verliere die Distanz zu den Persönlichkeiten, mit denen er sich auf einer Stufe sehe», heisst es in den CH-Media-Zeitungen. Zudem lasse Ringier Walder, der nicht nur CEO, sondern auch Teilhaber sei, freie Hand. (cbe)