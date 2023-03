Blick-Gruppe: Ringier verordnet Christian Dorer eine Auszeit

Der Chefredaktor der Blick-Gruppe, Christian Dorer, muss für die Dauer von sechs Monaten eine Auszeit nehmen. Er soll gegen den «Code of Conduct» verstossen haben. Ob er zurückkehrt, ist noch nicht entschieden, wie der Blick in eigener Sache am Mittwoch mitteilte.

Die Entscheidung für die Auszeit ab Montag, 13. März, habe das Management der Ringier-Gruppe in Übereinstimmung mit Dorer getroffen. Im Raum stehen Vorwürfe von bevorzugter Behandlung einer bestimmten Mitarbeitenden-Gruppe und eine zu wenig klare Differenzierung von Privat und Geschäft, wie es weiter heisst.

Ringier werde den Meldungen und Beobachtungen nachgehen, sie lückenlos aufklären und aufarbeiten.

«Für mich stand und steht das Wohl der Blick-Gruppe und ihrer Mitarbeitenden immer im Zentrum», lässt sich Christian Dorer zitieren. «Sollte ich durch mein Handeln ohne Absicht dem Wohl der Gruppe oder Einzelner geschadet haben, so bedaure ich dies über alle Massen. Mir ist es ein Anliegen, dass der Sachverhalt geklärt wird. Meine Abwesenheit wird die Aufklärung vereinfachen, daher ist diese Auszeit auch in meinem Sinn - obwohl mir der Schritt enorm schwerfällt.»

Christian Dorer wird für die Dauer der Abwesenheit laut Mitteilung weiterhin formell Chefredaktor der Blick-Gruppe bleiben, sein Amt jedoch weder publizistisch noch administrativ ausüben. Die publizistische Verantwortung wird interimistisch an Steffi Buchli (Chefredaktorin Blick Sport) und Andreas Dietrich (Chefredaktor Blick) in Co-Leitung übergeben. Alle anderen Führungsaufgaben übernehmen Ladina Heimgartner als CEO und Roman Sigrist als COO der Blick-Gruppe interimistisch.

Ladina Heimgartner, CEO Blick-Gruppe und Head Global Media Unit: «Das Thema ‹Betriebskultur› wird in den nächsten Wochen und Monaten absolutes Fokusthema. Im Zuge eines ‹Culture Audits› werden wir mithilfe externer Experten durchleuchten, wie es um die Unternehmenskultur innerhalb der Blick-Gruppe im Detail steht und Massnahmen einleiten, die eine gesunde und offene Betriebskultur weiter fördern und langfristig verankern.»

Ob Christian Dorer nach Ablauf der Auszeit als Chefredaktor der Blick-Gruppe zurückkehrt, wird zu gegebener Zeit zusammen mit Christian Dorer entschieden. (pd/sda/cbe)