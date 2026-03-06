Publiziert am 06.03.2026

Rinny Gremaud verlässt nach fünf Jahren die Redaktionsleitung des Magazins T und wechselt zu Heidi.news. Das Magazin T ist das Wochenendmagazin von Le Temps. Die Journalistin und Autorin wird bei Heidi.news an der Neuausrichtung des digitalen Mediums mitwirken, das Serge Michel als Chefredaktor leitet.

Die Nachfolge bei T ist interimistisch geregelt: Sylvie Logean, stellvertretende Chefredakteurin von Le Temps, übernimmt zusätzlich die redaktionelle Verantwortung für das Wochenendmagazin. Die Stelle der Chefredaktion wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgeschrieben, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Heidi.news gehört seit 2021 zu Le Temps SA und feiert diesen Frühling sein siebtes Jubiläum. Das werbefreie Medium ist auf Recherchen und Reportagen spezialisiert und erscheint als Website, Newsletter und gedruckte Quartalsrevue. Seit November 2024 wird es im Kombi-Abo mit Le Temps angeboten. (pd/cbe)