BNJ / Gassmann: RJB und Canal 3 spannen zusammen

Im französischsprachigen Teil des Kantons Bern schliessen sich die beiden privaten Lokalradios RJB und Canal 3 zusammen. Das teilten die Mediengruppen BNJ und Gassmann am Mittwoch gemeinsam mit. Sie wollen nach eigenen Angaben ihre Kräfte bündeln, um den Fortbestand hochwertiger Lokalmedien in der französischsprachigen Region des Kantons Bern sicherzustellen. Das deutschsprachige Programm Canal 3 ist nicht betroffen.

Die bestehenden Radios RJB und Canal 3 (französisch) werden in einem Joint-Venture vereint, das den beiden Mediengruppen zu gleichen Teilen gehört. Sie werden ein gemeinsames Programm unter dem Namen RJB ausstrahlen. Das Hauptsendestudio wird sich in Tavannes befinden, wobei ein Stadtstudio in Biel bestehen bleibt.

Die gebündelten Redaktionen könnten einen besseren Service public für die kleine Region bieten, heisst es zur Begründung. Der Zusammenschluss sei auch eine Reaktion auf den Rückgang der Werbeeinnahmen.

Nur noch eine Konzession

Zudem bereite man sich auf die Neuvergabe der Konzessionen vor, die der Bund für 1. Januar 2025 plant. Für die Region Biel/Bienne-Berner Jura ist nur noch eine Radiokonzession vorgesehen.

Die Zusammenarbeit zwischen BNJ und Gassmann endet nicht bei den Radiosendern. Auch die Redaktionen der Zeitung Journal du Jura und der Online-Plattform Ajour.ch werden Teil der neuen Gesamtredaktion. Die Zusammenführung soll schrittweise in der ersten Hälfte dieses Jahres erfolgen.

Ziel sei es, mit Ajour.ch eine unverzichtbare Informations- und Unterhaltungsplattform für die Bevölkerung des Berner Juras und von Biel zu bieten. Die Plattform wurde im März 2022 lanciert und umfasst bereits die Inhalte der Medienmarken der Gassmann-Gruppe.

Am Dienstag waren zwei Abgänge im deutschsprachigen Kader der Gassmann-Gruppe bekanntgeworden: Der Chefredaktor des Bieler Tagblatts, Lino Schaeren, geht ebenso wie die Leiterin von Ajour.ch, Sophie Hostettler (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)