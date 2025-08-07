Top-Medien: Robin Fritschi verlässt Sender und die Medien

Publiziert am 07.08.2025

Robin Fritschi (33) beendet nach über sechs Jahren ihre Tätigkeit bei den Top-Medien in Winterthur. Die stellvertretende Chefredaktorin wechselt im September in die Kommunikation des Amts für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau, wie ihr bisheriger Arbeitgeber mitteilt. Nach einer dreimonatigen Einarbeitungszeit wird sie ab Januar 2026 die Leitung der Kommunikationsabteilung übernehmen.

An der Fussball-EM als Stadionsprecherin im Einsatz

Fritschi stieg bei Top-Medien als Video-Journalistin und übernahm später zusätzliche Funktionen und Verantwortung. So arbeitete sie als Chefin vom Dienst, moderierte das Nachrichten-Flaggschiff «Top News» sowie die wöchentliche Gesprächssendung «Top Talk» und stieg schliesslich zur stellvertretenden Chefredaktorin auf. In den vergangenen Wochen war Fritschi zudem durch ihr Engagement als Stadion-Speakerin und Ausbildnerin bei der Fussball-EM der Frauen in den Medien präsent.

Chefredaktor Remo Müller würdigt Fritschis Arbeit gegenüber persoenlich.com: «Robin Fritschi hat mit ihrem aussergewöhnlichen Engagement und Tatendrang all ihre Funktionen gerockt und die News- und Talk-Sendung über Jahre geprägt und weitergebracht.»





Mit dem Abgang von Fritschi verbleibt Sven Bonnard (33) als alleiniger stellvertretender Chefredaktor bei Top-Medien. Bonnard kehrte im Januar 2025 zu Top Medien zurück, nachdem er zwei Jahre lang für die CH-Media-Newscloud tätig war. Bereits zuvor hatte er bei Tele Top als VJ und Chef vom Dienst gearbeitet. Seine journalistische Laufbahn startete Bonnard bei Radio Munot in Schaffhausen, wo er sieben Jahre als Radiojournalist arbeitete und parallel Ethnologie und Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich studierte. (pd/nil)