NZZ: Rochade bei den Korrespondenten

NZZ am Sonntag

Weidel-Porträt war ein «journalistisches Must»

Margrit Sprecher verteidigt ihren Text über die AfD-Politikerin, den die NZZ am Sonntag veröffentlicht hatte.

Margrit Sprecher verteidigt auf einem deutschen Branchenportal ihren Text über die AfD-Politikerin, der Anfang 2025 in der NZZ am Sonntag erschienen ist. Trotz heftiger Kritik würde sie das Porträt wieder so schreiben.