Weltwoche: Roger Köppel ärgert sich über Szenelokal

Bewegte Zeiten für SVP-Ständeratskandidat und «Weltwoche»-Chefredaktor Roger Köppel: Nachdem er während seines Wahlkampfes in 162 Zürcher Gemeinden willkommen war, haben er und seine Redaktion im linken Zürcher Szenelokal Sphères, das sich gegenüber der «Weltwoche»-Redaktion befindet, Hausverbot bekommen. Wie das Sphères Köppels Sekretärin ausrichten liess, dürfe die «Weltwoche»-Redaktion künftig ihre wöchentliche Redaktionssitzung nicht mehr in ihren Räumen abhalten.

«Niemanden gestört»

Grund seien Beschwerden von Gästen. Für Köppel ist dies ein Beispiel von «linker Intoleranz», wie er auf Twitter schreibt:

Die linke Zürcher Szene-Beiz mit Buchladen „Sphères“ sperrt die #Weltwoche aus. Ich kaufe dort seit Jahren Bücher. In einer abgeschiedenen Ecke hielten wir am Mittwoch beim Lunch im kleinen Kreis unsere Themensitzung ab. Jetzt schmeissen sie uns raus. Linke Intoleranz in Zürich.