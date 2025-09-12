Weltwoche: Roger Köppel startet Campus-Tour

Publiziert am 12.09.2025

Der Weltwoche-Verleger Roger Köppel kündigt nach dem tödlichen Angriff auf den US-Aktivisten Charlie Kirk eine Campus-Tour an Schweizer Universitäten an. Studierende sollen den Chefredaktor in offenen Fragerunden «direkt herausfordern» können.

Charlie Kirk, Gründer der konservativen Organisation Turning Point USA, wurde am Mittwoch während einer Studentendiskussion an der Utah Valley University erschossen. Nach dem tödlichen Angriff ist der Tatverdächtige gefasst. Er sei am späten Donnerstagabend (Ortszeit) festgenommen worden, sagte der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, auf einer Pressekonferenz.

In einer Medienmitteilung vom Freitag erklärt Köppel, der Mord habe gezeigt, «wie verwundbar die offene Streitkultur, die Auseinandersetzung mit Argumenten ist». Kirk sei «bekannt für seine öffentlichen Auseinandersetzungen mit Studenten» gewesen.

Das Format «Köppel auf dem Campus» soll «nicht in vorbereiteten Vorträgen, sondern in offenen Fragerunden» stattfinden. Köppel begründet die Initiative damit, dass auch in der Schweiz «vielerorts zu wenig miteinander diskutiert» werde. Mit der Tour wolle er «diese Gräben überwinden sowie die Meinungsvielfalt und den Dialog fördern». (pd/sda/cbe)