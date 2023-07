CH Media: Roger Schawinski kehrt zu TeleZüri zurück

Während andere in seinem Alter längst ihren Ruhestand geniessen, bewegt der 78-jährige Roger Schawinski nach wie vor sehr viel und demnächst wieder bei TeleZüri. Ab Dienstag, 5. September, gibt der Medienunternehmer sein TV-Comeback, wie es in einer Mitteilung vom Samstag heisst.

Während zehn Folgen diskutiere der Zürcher wöchentlich ab 18.30 Uhr «kontrovers, engagiert und scharfsinnig» in der Sendung «Schawinski» mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Unterhaltung über aktuelle Themen. Vor den Nationalrats- und Ständeratswahlen hole er Persönlichkeiten der grossen Parteien auf den Prüfstand.

«Das wird hoffentlich ein spannendes Finale», lässt sich Roger Schawinski zu seinem Abschieds-Comeback bei TeleZüri zitieren.

Seit über 40 Jahren talkt Roger Schawinski. Die Radio-24-Talksendung «Doppelpunkt» ging bereits im Gründungsjahr 1979 auf Sendung. Mit dem Start des schweizweit ersten regionalen TV-Senders TeleZüri legte der Medienpionier den Grundstein für das TV-Talkformat «TalkTäglich». Noch heute sorgt «TalkTäglich» laut Mitteilung «mit bewegenden Diskussionen regelmässig für Rekordquoten bei den regionalen TV-Sendern von CH Media».

Oliver Steffen, Chefredaktor Regionale Elektronische Medien CH Media: «Roger Schawinski hat die Medienlandschaft in der Schweiz geprägt und auch den kontroversen, schnellen und intensiven Talk als TV-Format verankert. Deshalb freue ich mich sehr darauf, dass er sein TV-Finale an dem Ort feiert, an dem alles begonnen hat: Bei TeleZüri.» (pd/cbe)



