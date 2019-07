SRF: Rolf Knie fliegt aus Tanzshow raus

Ringier

Roger Hämmerli verlässt Blick-Gruppe

Der Head of Social Media hört per Ende August auf. «Mit 28 möchte ich ran an meine nächste Challenge», sagt er.

von Christian Beck