Watson: Romandie-Redaktion baut aus

Romandie-Redaktion baut aus

Fünf Jahre nach dem Start in der Westschweiz verstärkt Watson seine französischsprachige Redaktion. Ab Frühjahr 2026 stossen drei Journalistinnen zum Team.

Die drei Neuzugänge von links: Alessia Barbezat, Marie Parvex und Daniela Gorbunova. (Bild: zVg/CH Media)