Watson: Romandie-Redaktion baut aus

Alessia Barbezat wechselt per 1. März von Blick Romandie zu Watson, Daniela Gorbunova ist dort bereits seit 1. Januar tätig, ebenfalls von Blick Romandie. Marie Parvex, bisherige Tamedia-Journalistin und Trägerin des «Jean Dumur»-Journalismuspreises, stösst per 1. April dazu. Die Redaktion umfasst damit 25 Personen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.
Watson Romandie war im März 2021 von CH Media lanciert worden. Das Newsportal verzeichnet nach eigenen Angaben über 70'000 tägliche Besuche und will künftig mehr regionale und investigative Berichterstattung aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft liefern. (pd/nil)
