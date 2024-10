Medienwandel: Rösti zeigt sich besorgt über Sparkurs bei Medien

MAZ

«Journalismus ist immer noch ein Traumberuf»

«Journalismus ist immer noch ein Traumberuf»

Das MAZ wird 40. Doch gibt es in der heutigen Zeit etwas zu feiern? CEO Martina Fehr gibt Auskunft.

Das MAZ – Institut für Journalismus und Kommunikation feiert am Mittwoch in Luzern seinen 40. Geburtstag. Doch gibt es in der heutigen Zeit etwas zu feiern? CEO Martina Fehr gibt Auskunft.

von Matthias Ackeret