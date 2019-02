NZZ: Rouven Leuener verlässt das Medienhaus

Rouven Leuener hat entschieden, die NZZ-Mediengruppe per Mitte 2019 zu verlassen, wie NZZ-Mediensprecherin Seta Thakur auf Anfrage bestätigt. Leuener erklärt gegenüber persoenlich.com: «Für mich ist es nach viereinhalb intensiven und lehrreichen Jahren Zeit, meine Fühler nach neuen Abenteuern auszustrecken.» Wie es im Sommer beruflich weitergehen wird, lässt er noch offen.

Leuener trat im Februar 2015 als Leiter Produktentwicklung in die NZZ-Mediengruppe ein und wurde 2017 zum Leiter Digitale Produkte berufen. Gemeinsam mit seinen Teams habe er in den letzten Jahren die publizistische digitale Produkte-Palette der NZZ-Mediengruppe erfolgreich weiterentwickelt, erklärt Thakur. Leuener ergänzt: «Vor allem die Neuausrichtung der digitalen ‹NZZ› im November 2017 – inklusive neuem Business-Modell, Personalisierung, neuen Funktionen und Redesign – wird mir als Highlight in Erinnerung bleiben, mitunter, weil das Produkt heute bedeutend dazu beiträgt, zahlreiche Digital-Abonnenten zu gewinnen.»

Er sei der «NZZ» überaus dankbar für das entgegengebrachte Vertrauen und den erhaltenen Freiraum, auch was die Einführung neuer agiler Methoden und Zusammenarbeitsformen anbelange. Thakur fügt an: «Wir bedauern den Entscheid von Rouven Leuener und freuen uns, dass er der Mediengruppe bis zum Sommer für eine Reihe von strategischen und unternehmensübergreifenden Projekten zur Verfügung steht.» (as)