SRG: RTS-Turm für 150 Millionen Franken verkauft

Publiziert am 28.05.2026

Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) verkauft ihren markanten Turm in Genf für 150 Millionen Franken an die Hans-Wilsdorf-Stiftung, die Eigentümerin der Uhrenmarke Rolex. Der Verkauf soll der SRG helfen, ihren laufenden Umbau und die Sparprogramme bis 2029 zu finanzieren. Aus der Transaktion resultiert laut Mitteilung vom Donnerstag ein Buchgewinn von rund 100 Millionen Franken im laufenden Geschäftsjahr.

Das Westschweizer Radio und Fernsehen (RTS) bleibt trotz des Verkaufs Hauptmieterin des Turms und weiterhin in Genf präsent. Geplant ist dort unter anderem ein neues Videoproduktionszentrum. Bereits zuvor hatte RTS ihren Standort in Lausanne nach Ecublens auf den Campus der École polytechnique fédérale de Lausanne verlegt (persoenlich.com berichtete).

Der Kanton Genf hatte den Anstoss für das Projekt gegeben. Der Turm soll künftig zu einem Zentrum für Medien, Forschung und Bürgerinitiativen werden. Neben RTS sollen sich dort unter anderem die Medienplattformen Le Temps und Heidi.news sowie der Think-Tank Prospera ansiedeln.

Die Verwaltung der Liegenschaft übernimmt die neu gegründete Stiftung «Focus, Fondation La Tour en Communs». Das Grundstück bleibt im Besitz des Kantons Genf.

Die SRG steht wegen der vom Bundesrat beschlossenen Senkung der Medienabgabe unter finanziellem Druck und treibt mit dem Transformationsprogramm «Enavant» einen umfassenden Umbau voran, wie sie schreibt. Dabei sollen Strukturen verschlankt, digitale Angebote ausgebaut sowie Immobilien- und Infrastrukturkosten gesenkt werden. (sda/awp/cbe)