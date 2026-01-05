Brandkatastrophe: RTS zeigt Senderlogo mit Trauerflor

Publiziert am 05.01.2026

Seit Freitagmittag zeigen RTS 1 und RTS 2 oben rechts einen schwarzen vertikalen Balken neben ihrem Logo. Das berichtete Watson Romandie.





Ein RTS-Sprecher erklärt, dies sei «eine Hommage an die Opfer von Crans-Montana und ein Zeichen der Unterstützung für ihre Angehörigen sowie für alle Menschen, die von diesem Drama betroffen sind». SRF und RSI haben den schwarzen Balken nicht übernommen.

Der Trauerflor soll bis Montagabend bleiben – bis zum Ende der fünftägigen Trauerfrist, die Bundespräsident Guy Parmelin ausgerufen hat.

Bei dem Brand in einer Bar in Crans-Montana kamen am Neujahrsmorgen 40 Menschen ums Leben, 119 wurden verletzt. (nil)