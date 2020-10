Tamedia: Ruedi Baumann hört beim Tagi auf

Ruedi Baumann, Redaktor Zürich und Region beim Tages-Anzeiger, hört definitiv auf. «Ich hatte in den letzten drei Jahren seit meiner Pensionierung ein 40-Prozent-Pensum und habe dies jeweils vor allem in den Ferienzeiten abgestrampelt, wenn die Jungen in den Ferien waren», sagt der 68-Jährige gegenüber Zackbum.ch. Ende Jahr sei nun endgültig Schluss.

«Nach seiner ordentlichen Pensionierung hat Ruedi Baumann in einem reduzierten Pensum weiterhin für Tamedia gearbeitet. In gegenseitigem Einvernehmen und für beide Seiten zum idealen Zeitpunkt hört er auf Ende Jahr auf», bestätigt Tamedia-Sprecherin Nicole Bänninger auf Anfrage von persoenlich.com.

Res Strehle beendet fixes Pensum

Auch Res Strehle hatte laut Zackbum noch bis im Oktober ein Autorenfixum. Dieses sei im «gegenseitigen Einvernehmen beendet» worden.

«Res Strehle hat sein fixes Autorenpensum auf eigenen Wunsch per Oktober beendet», sagt Bänninger gegenüber persoenlich.com. Strehle sei aber weiterhin «als Qualitätsbeauftragter sowie freier Autor» für Tamedia tätig. (cbe)