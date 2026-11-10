SRF: Benjamin Fisch wird «Arena»-Moderator

Publiziert am 10.11.2026

Benjamin Fisch wird neuer Moderator der SRF-Sendung «Arena». Der Politikjournalist wechselt Anfang Jahr vom Blick zu SRF, wie der Sender mitteilt. Er folgt auf Sandro Brotz, der SRF Ende Januar verlässt. Brotz moderiert seine letzte «Arena» Mitte Januar. Die erste Ausgabe mit Fisch ist voraussichtlich im Februar zu sehen.

Fisch wird künftig in der Regel drei Ausgaben der «Arena» pro Monat moderieren. Mario Grossniklaus führt weiterhin einmal pro Monat durch die Sendung.

Fisch ist derzeit beim Blick als Videojournalist und Moderator tätig. Er leitet regelmässig die «Blick-Elefantenrunde» an eidgenössischen Abstimmungs- und Wahlsonntagen und interviewt Spitzenvertreter der Bundesratsparteien. In seinem Format «Beni da richtig?» sprach er mit Exponentinnen und Exponenten der Schweizer Politik. Seit 2026 moderiert er zusammen mit SRF-Wirtschaftsredaktorin Eveline Kobler das SwissMediaForum.

Fisch begann 2016 im Journalismus. Vor seinem Wechsel zur Blick-Gruppe arbeitete er unter anderem als Redaktor beim Regionalsender Radio Top und als freier Sendungsmacher bei Radio Kanal K. Er studierte an der Universität Bern Sportwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre.

Der Journalist bringe mit, was es brauche, um politische Themen einem breiten Publikum und auch jüngeren Zielgruppen näherzubringen, wird Ursula Gabathuler, Co-Leiterin Information bei SRF, zitiert. Fisch selbst betont, er begegne der neuen Aufgabe «mit Respekt und grosser Vorfreude». (pd/spo)