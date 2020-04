Die Prestige Media Group erwirbt die Rundschau Medien AG, heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch. Der familiengeführte Verlag veröffentlicht unter anderem das Magazin Prestige sowie die Fachzeitschriften KMU Rundschau oder Bau Rundschau.

Die aktuelle Situation der Schweizer Verlage erfordere proaktives Verhalten und weitere strategische Schritte, heisst es weiter. Die Rundschau Medien AG passe als mittelgrosse Schweizer Medien-Boutique hervorragend in das Portfolio und zur künftigen Ausrichtung, der in Paris ansässigen Prestige Media Group. Die Rundschau Medien AG sei nun ein wichtiger Baustein, der zur Prestige Media Group gehörenden Unternehmen.



Die Rundschau Medien AG behält aber weiter vollumfänglich ihren Standort in Muttenz (CH) bei. Tibor Müller, Präsident der Prestige Media Group SA, der zur Unterstützung der Expansion bereits einen Platz im Verwaltungsrat der Rundschau Medien AG eingenommen hat, betont: «Wir freuen uns über den Zuwachs unserer Gruppe und die sich für uns ergebenen Möglichkeiten. Die Rundschau Medien AG ermöglicht es uns, unsere Aktivitäten in verschiedenen Ländern auszubauen. Insbesondere die strategische Neuausrichtung der der digitalen Dienstleitungen der Rundschau Medien AG liegt mir am Herzen.»

Die Rundschau Medien beschäftigt laut Website aktuell rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (pd/wid)