Strafuntersuchung: Rutishauser kritisiert Einfluss auf Blick-Redaktion

Am Samstag hat die Schweiz am Wochenende anhand von Einvernahmedokumenten und E-Mails aufgezeigt, wie nah der Kontakt Bundesrat Alain Bersets Kommunikationschef Peter Lauener und dem Ringier-Verlag wirklich war (persoenlich.com berichtete). Auch die Sonntagszeitung berichtete einen Tag später darüber und fragte bei Politikern nach.

Zudem hat Tamedia-Chefredaktor Arthur Rutishauser die neuen Ereignisse kommentiert: «Indiskretionen in Bundesbern gibt es immer wieder, auch diese Zeitung profitiert hin und wieder von einem Leck», schreibt er und fügt an: «Was allerdings überhaupt nicht geht und wo sämtliche journalistische Grundsätze mit Füssen getreten wurden, ist, dass ein Pressesprecher über den CEO eines grossen Medienhauses geht, ihn mit Informationen füttert und so erreicht, dass eine positive Art der Berichterstattung vorgegeben wird.»

Die Affäre sei für Walder mindestens so schlimm wie für Berset, schreibt Rutishauser weiter. Für Ringier stehe nach dem Video und den Mails die Glaubwürdigkeit des ganzen Verlags auf dem Spiel. Walder werde Grenzen ziehen müssen für den Einfluss seines Managements und vor allem von sich selber auf die Redaktionen. Wenn er es nicht freiwillig tue, werde es sein Verleger Michael Ringier tun müssen. (wid)