SRF: Sabine Balmer geht nach 22 Jahren

Publiziert am 13.04.2026

Nachdem Sabine Balmer am Montagabend bei regnerischem Wetter die Prognose der nächsten sechs Tage präsentiert hatte, erschien Thomas Bucheli an ihrer Seite mit einem Blumenstrauss und übernahm das Wort. Es werde ihm etwas kühler im Herzen, denn Balmer habe gerade ihre letzte Sendung moderiert, sagte der «SRF Meteo»-Chef. Balmer bedankte sich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für das Vertrauen.

Balmer war seit 2004 bei SRF als Meteorologin tätig. In den letzten zehn Jahren habe sie auch die Sendung vom Meteo-Dach moderiert, erinnerte Bucheli. Der Abgang kommt überraschend, denn er war nicht kommuniziert worden.

Balmer ist nicht die Einzige, die das «SRF Meteo»-Team dieses Jahr verlässt. Thomas Bucheli wird Mitte Jahr pensioniert. (spo)