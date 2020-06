SRF Arena: Sandro Brotz nimmt Stellung

SRF-Moderator Sandro Brotz rechtfertigt auf Twitter die Arena-Sendung vom vergangenen Freitag über Schwarze und Rassismus in der Schweiz. Im Vorfeld der Ausstrahlung wurde bereits kritisiert, dass unter dem Titel «Jetzt reden wir Schwarzen» in der ersten Reihe neben drei Weissen lediglich der Komiker Kiko als dunkelhäutiger Gast teilnehmen.

Zwei weitere Dunkelhäutige sassen hingegen im hinteren Bereich: Angela Addo, Juso-Mitglied und Mitorganisatorin einer «Black Lives Matter»- Kundgebung, sowie Gabriella Binkert, Präsidentin der SVP Val Müstair. Addo beschwerte sich gleich zu Beginn der Aufzeichnung, dass ihr die Arena-Redaktion verheimlicht habe, dass sie neben einer SVPlerin Platz nehmen müsse.

Nach Ausstrahlung der Sendung war am Freitagabend auf Twitter von «Debakel» und «journalistischem Totalversagen» die Rede, wie die SonntagsZeitung schreibt.

Ein Zeichen setzen