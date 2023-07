Radioschule Klipp+Klang: Sarah Perincioli stösst neu zum Team

Sarah Perincioli ist Mitte Juli 2023 zum Team der Radioschule Klipp+Klang gestossen. Mit ihr und Nico Meier, der Ende 2022 die Bereichsleitung Aus- und Weiterbildung übernommen habe, sei dieser Bereich wieder komplett, wie es in einer Mitteilung heisst.

Perincioli hat ihre ersten Radioerfahrungen bei einem komplementären Radio gemacht und war danach bei verschiedenen Lokalradios die Morgenstimme (Bern1, Radio Freiburg, Canal 3). Sie ersetzt Martin Hächler, der Klipp+Klang verlässt, um sich neu zu orientieren.

Laut Mitteilung stehen in allen Bereichen der Radioschule Wechsel an. Talin Canova, ehemaliger Mitarbeiter und langjähriger Kursleiter in den Bereichen Kinder+Jugend und Empowerment, übernimmt nach Abschluss seines Studiums in Sozialer Arbeit an der HSLU per 1. Oktober in einem Teilpensum die Verantwortung für die Projekte in seinem Fachbereich Medienarbeit mit Menschen mit Behinderung.

Aktuell ausgeschrieben ist die Stelle Kaufmännische Leitung/Mitglied der Geschäftsleitung. Mit dieser Neubesetzung soll die Geschäftsleitung der als NPO organisierten Radioschule Klipp+Klang für die anstehenden Herausforderungen auch in Zusammenhang mit der Vergabe der neuen Radiokonzessionen gestärkt werden.

Ausgeglichene Rechnung

Die Jahresrechnung schliesst ausgeglichen mit einem Umsatz von knapp 1,25 Millionen Franken leicht höher als im Vorjahr. Die Kursstatistik präsentiert sich laut Mitteilung «erfreulich».

An der Mitgliederversammlung im März 2023 ist der bisherige Vorstandspräsident Markus Roth wie angekündigt zurückgetreten. Bestätigt wurden Tobias Gasser und Leonhard Meier, neu gewählt Annick Wangler. Inzwischen ist Barbara Peter dazugestossen, die an der nächsten Mitgliederversammlung mit zur Wahl stehen wird. Der Vorstand arbeitet selbstkonstituiert ohne Präsidium. (pd/cbe)