NZZ: Sarah Ziegler leitet Podcast-Ressort

Publiziert am 03.10.2025

Sarah Ziegler ist seit April stellvertretende Leiterin Podcast bei der NZZ, heisst es in einer Mitteilung. Zuvor war sie viele Jahre beim Westdeutschen Rundfunk tätig, wo sie Podcast-Formate entwickelte und verschiedene Projekte zur Audio-Strategie verantwortete.

«Sarah Ziegler kennt den Markt und die Mechanismen im Detail und bringt alle Voraussetzungen mit, um unser Podcast-Angebot strategisch und publizistisch weiterzuentwickeln», wird Eric Gujer, Chefredaktor der NZZ, zitiert.

Sven Preger kehrt nach zwei Jahren bei der NZZ nach Deutschland zurück. Beim Spiegel wird er das neu gegründete Crossmedia-Ressort leiten. (pd/spo)