Tages-Anzeiger: Schaads Karikaturen prägen seit 25 Jahren

Publiziert am 07.12.2024

Felix Schaad hat 1999 beim Tages-Anzeiger angefangen. Die Redaktion suchte einen zweiten Zeichner an der Seite des Karikaturisten Nico, blickt die Zeitung am Samstag in einem Artikel zurück. Als Grafiker ausgebildet, machte Schaad seine ersten Schritte zum Karikaturisten mit Comics und Cartoons für den damaligen Nebelspalter und andere Publikationen.

Nach Nicos Abgang 2005 übernahm Schaad die Rolle als Hauptzeichner und «prägt seither das Erscheinungsbild der Zeitung wie kaum ein anderes Mitglied der Redaktion», heisst es weiter. Seine Zeichnungen wurden mehrmals zur «Karikatur des Jahres» ausgezeichnet.

Neben seinen Karikaturen zeichnete Schaad die Comicserie «Eva», die er zusammen mit dem Texter Claude Jaermann entwickelte.

Zum Jubiläum haben sechs Karikaturisten Zeichnungen beigesteuert, in denen Schaad und seine Arbeit im Zentrum stehen. Ausserdem haben Claude Jaermann und Victor Giacobbo Texte geschrieben. (spo)