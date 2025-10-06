SRG: Schneesport-WM-Rechte bis 2029

Publiziert am 06.10.2025

Basis dafür ist eine Vereinbarung mit dem Internationalen Skiverband (FIS), teilt die SRG am Montag mit. Beide Ski-Weltmeisterschaften werden live und exklusiv auf den sprachregionalen SRG-Sendern RSI, RTR, RTS und SRF zu sehen sein. Für die Heim-WM in Crans-Montana übernimmt die SRG zudem die Rolle des Host Broadcasters und ist damit für die Produktion des Weltsignals verantwortlich.

«Mit der Produktion leistet die SRG einen wertvollen Beitrag zur weltweiten medialen Präsenz dieser Weltmeisterschaften im eigenen Land», wird Roland Mägerle, Leiter SRF Sport und Business Unit Sport SRG, in der Mitteilung zitiert. Es ist die zehnte Austragung einer alpinen Ski-WM in der Schweiz.

Die Vereinbarung mit der FIS umfasst auch Live- und Highlight-Rechte für weitere Schneesport-Weltmeisterschaften bis 2029. Dazu gehören die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Langlauf, Skisprung und Kombination sowie die WM in Snowboard, Freestyle und Freeski. Die WM 2027 in Snowboard, Freestyle und Freeski im österreichischen Montafon wird ebenfalls auf den SRG-Plattformen übertragen.

Die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 in Saalbach waren für die Schweizer Equipe mit 11 Medaillen die erfolgreichste Austragung in diesem Jahrtausend. Auch beim Publikum stiessen die Rennen auf grosses Interesse: Die Goldfahrt von Franjo von Allmen in der Abfahrt verfolgten im Durchschnitt über 1,1 Millionen Zuschauer bei RSI, RTS und SRF. (pd/spo)