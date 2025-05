Publiziert am 08.05.2025

Die Toggenburg Medien AG hat an ihrer 96. Generalversammlung einen Gewinn von 44'000 Franken für das vergangene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, als ein Plus von 13'000 Franken erzielt wurde. Die Versammlung wurde im kurz vor der offiziellen Eröffnung stehenden Klanghaus oberhalb von Wildhaus durchgeführt.

Finanzchef Roberto Rhiner erläuterte laut einem Bericht des Toggenburger Tagblatts, dass der Gewinn trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds erreicht wurde. Die Medienbranche befinde sich weiterhin im strukturellen Wandel, mit rückläufigen Printmärkten und zunehmendem Wettbewerb durch globale Tech-Plattformen.

Verwaltungsratspräsident Peter Wanner betonte, dass strategische Investitionen in eine neue Abo-Marketing-Plattform und eine gezieltere Content-Strategie dazu beigetragen hätten, die Relevanz des Toggenburger Tagblatts in der Region zu sichern. «Unsere strategische Ausrichtung sowie unser Anspruch auf qualitativ hochwertigen Journalismus, kombiniert mit digitalen Angeboten, wird es uns ermöglichen, auch in Zukunft eine relevante Stimme für das Toggenburg zu sein», sagte Wanner laut dem Bericht.

Zudem wurde der Verwaltungsrat um Thomas Wegmann erweitert, der beim Mutterkonzern CH Media den Bereich Publishing verantwortet. Dem Gremium gehören nun insgesamt fünf Personen an. (cbe)