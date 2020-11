Die Zeit: Schweizer Ausgabe neu mit vier Seiten

Die Zeit erscheint in der Schweiz am 19. November erstmals mit einer vierten Seite, dem «Alpen-Porträt». Dort werden künftig bekannte Persönlichkeiten aus der Schweiz und Österreich vorgestellt, heisst es in der Mitteilung dazu. Den Auftakt macht der Österreicher DJ Ötzi. Pünktlich zum Auftakt der Wintersaison geht das erste «Alpen-Porträt» der Frage nach: was macht der Après-Ski-König, wenn die Gaudi-Skihütten geschlossen sind?

«Der Erfolg unseres Podcasts ‹Servus. Grüezi. Hallo.› und die grosse Resonanz, die wir auf die viermal jährlich erscheinenden Zeit-Alpen-Ausgaben erhalten, haben uns dazu bewogen, den nächsten Schritt zu wagen», wird Matthias Daum, Leiter des Schweizer Büros der Zeit, zitiert. «Wir freuen uns, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Wiener Büro der Zeit künftig jede Woche über die interessantesten Köpfe unserer beiden Länder zu berichten.»



Die Umfangserweiterung der Zeit in der Schweiz sei auch möglich durch die erfreuliche Entwicklung im lokalen Anzeigengeschäft, heisst es in der Mitteilung. «Wir haben mit Goldbach Publishing einen Vermarkter gefunden, der das Potenzial der Marke auch in der Schweiz auszuschöpfen weiss», sagt Maren Henke, Head of Sales Local Editions im Zeit Verlag. (pd/wid)