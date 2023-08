SRF Sport: Schweizer Fernsehen sendet 53 Stunden Leichtathletik

Bereits ein Jahr nach den Weltmeisterschaften in Eugene/USA geht es im August in Budapest erneut um WM-Titel in der Leichtathletik. Vom 19. bis 27. August 2023 stehen in Ungarns Hauptstadt die 19. globalen Titelkämpfe an. Rund 2000 Athletinnen und Athleten werden um 43 Medaillensätze kämpfen. Dank Simon Ehammer, Mujinga Kambundij oder Jason Joseph verfügt auch die Schweiz über viel Potenzial für Spitzenplätze.

SRF werde umfangreich über das Geschehen berichten und die relevanten Phasen aller «Morning Sessions» sowie alle «Evening Sessions» live im Fernsehen und Web übertragen, schreibt das Unternehmen auf seiner Website.

Auch am Radio, Online und auf Social Media

Im Radio erleben die Zuhörenden Live-Einschaltungen, Stimmen und Reaktionen. Resultate sowie Highlight-Videos, News und Hintergründe ergänzen das Angebot auf den Online- und Social-Media-Plattformen.

SRF ist mit zwölf Leuten vor Ort, die den Fokus auf die Schweizer Athletinnen und Athleten legen werden. Wie im vergangenen Jahr führt Paddy Kälin als Anchor vor Ort durch das Programm. Viktor Röthlin und Ellen Sprunger begleiten die Übertragungen mit ihrer Expertise. Patrick Schmid, Mario Gehrer und Mathias Winterberg werden die Wettkämpfe als Kommentatoren am Mikrofon begleiten. (pd/nil)