SRF Sport: Schweizer Fernsehen zeigt weiterhin viel Fussball

10,70 Millionen Menschen sahen am Samstagabend am Deutschen Fernsehen den Sieg der deutschen Fussball-Frauen-Nationalmannschaft gegen Frankreich an der Uefa Women's Euro in der Schweiz. Auch SRF erzielte Spitzenwerte mit der Übertragung des Viertelfinalspiels der Schweizer Nati.