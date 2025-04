Publiziert am 09.04.2025

Die Schwingerzeitung Schlussgang hat mit der heute erschienen Ausgabe 4 im Jahr 2025 ihr Erscheinungsbild angepasst, heisst es in einer Medienmitteilung. Den Wechsel in die Druckerei CH Media Print in Aarau auf Januar 2025, hat die Schlussgang Medien AG dazu bewogen, Ihr Erscheinungsbild der Printausgabe Schlussgang leicht anzupassen.

«Im Zuge dieser Anpassungen, die wir rechtzeitig zum Saisonstart der Schwinger präsentieren, haben wir auch entschieden, dass wir hochwertigeres Papier verwenden und dabei unserer treuen Leserschaft noch ein hochwertigeres Produkt liefern zu können», wird Geschäftsführer Manuel Röösli zitiert.

Anpassungen wurden in erster Linie am Design vorgenommen. «Inhaltlich haben wir vor allem in den Rubriken Anschwingen und Nachwuchs ausgebaut», ergänzt Röösli. Als Mitgrund für die Anpassungen nennt die Schlussgang Medien AG die Resultate der Leserbefragung, welche im Sommer 2024 vorgenommen wurde. (pd/spo)