AZ Medien TV: Schwingfest sorgt für hohe Einschaltquoten

Die Live-Übertragung des Bernisch Kantonalen Schwingfest 2018 in Utzenstorf am vergangenen Sonntag bescherte TeleBärn Traumquoten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Regionalsender von AZ Medien erreichte mit der über neunstündigen Live-Sendung direkt aus der Schwingarena in Utzenstorf und der Berichterstattung fast 308’000 Personen und generierte damit über 24 Stunden einen durchschnittlichen Marktanteil von 4,6 Prozent in der gesamten Deutschschweiz (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). Im Konzessionsgebiet betrug Marktanteil über 24 Stunden 15,1 Prozent (Zielgruppe 3+, KG-5 Bern, Live).

Der Schlussgang des Schwingsporthighlights des Jahres erzielte mit einem Rating von rund 100’000 Personen Höchstwerte, was einem Marktanteil von 42,2 Prozent im Konzessionsgebiet Bern entspricht. (pd/cbe)