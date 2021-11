Blick TV: Sebastian Babic wird Live-Reporter

Sebastian Babic startet am 1. Januar 2022 als Live-Reporter bei Blick TV, wie es in einer Mitteilung heisst. Der erfahrene TV-Mann hat lange Zeit beim Schaffhauser Fernsehen gearbeitet – als VJ, Redaktor, Moderator, Produzent, Redaktionsleiter und Geschäftsführer. Zuletzt war er Kommunikations-Verantwortlicher beim Departement des Innern beim Kanton Schaffhausen. Der 36-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Schaffhausen.

«Ich freue mich sehr, dass wir mit Sebastian Babic einen versierten und kreativen Reporter für Blick TV gewinnen konnten. Dank seiner sehr grossen Erfahrung und Leidenschaft wird unser Team noch stärker und kann unseren Userinnen und Usern so tagtäglich die schnellsten und besten Bewegtbild-Beiträge liefern», wird Blick TV-Chefredaktor Sandro Inguscio, zitiert. (pd/wid)