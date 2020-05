SRFglobal: Sebastian Ramspeck startet vor der Kamera

In der ersten Ausgabe von «#SRFglobal» mit Sebastian Ramspeck diskutiert der ehemalige EU-Korrespondent mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten in China und den USA sowie mit dem Soziologen Ulrich Bröckling.

Sie sprechen darüber, wie in der Krise Heldinnen und Stars geboren werden und wie lange sie auf ihrem Sockel überleben. Auch stellt sich die Frage, wer dabei bloss Profiteur ist und wie sich Heroisierungen in verschiedenen Weltregionen unterscheiden.

Der neue «#SRFglobal»-Moderator Sebastian Ramspeck berichtete seit 2014 für die Chefredaktion TV aus Brüssel. Nun startet er mit seiner Arbeit in Zürich, wo er auch die neu geschaffene Funktion als Internationaler Korrespondent für Fernsehen SRF verantwortet.



In dieser Rolle berichtet der 45-Jährige über die internationale Sicherheits- und Wirtschaftspolitik. Dazu gehört die Tätigkeit als Experte in der Redaktion in Zürich und als Korrespondent vor Ort, zum Beispiel an G7- und G20-Treffen, bei der UNO, dem IWF, der Nato und anderen internationalen Organisationen.

Zu sehen ist seine Premiere bei «#SRFglobal» am Donnerstag, 7. Mai 2020, um 22.25 Uhr auf SRF 1. (pd/wid)