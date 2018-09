SRF: «Seitentriebe» gewinnt European Script Award 2018

Am diesjährigen European Script Award vom Freitag, 7. September, sind in Helsinki die originellsten Serien- und Filmdrehbücher aus Europa ausgezeichnet worden. Dabei gewann die SRF-Serie «Seitentriebe» von Güzin Kar den ersten Preis in der Kategorie «Innovativstes Drehbuch einer Newcomer-Serie des Jahres», wie SRF in einer Mitteilung schreibt.

«Seitentriebe» beschäftige sich auf humorvolle Weise mit dem Liebesleben in Langzeitbeziehungen und suche nach dem, was heutige Paare im Innersten zusammenhalte. Die acht Folgen wurden an verschiedenen Orten im Zürcher Ober- und Unterland gedreht.

Die Jury lobte die Serie und betonte, dass «Seitentriebe» einen unterhaltsamen und frischen Blick auf die Ehe biete. Die Grundlage für den Erfolg dieser Serie liege im «brillanten» Drehbuch, rühmten die Preisrichter. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Autorin und Regisseurin Güzin Kar.

Der European Script Award wurde zusammen mit der European Alliance for Television and Culture (EATC) ins Leben gerufen. Die Auszeichnung hebt neue Schreibtalente in der Fernsehbranche hervor. Der Wettbewerb steht allen nationalen Rundfunkveranstaltern und Produktionsfirmen mit Sitz in Europa offen. Die diesjährige Ausgabe ist wiederum in Zusammenarbeit mit dem Helsinki Script Festival entstanden. (pd/as)