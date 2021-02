Nebelspalter.ch

Selbsttragend in vier Jahren

VR-Präsident Konrad Hummler verrät weitere Details zum neuen Projekt von Markus Somm. Er will wieder publizistisch tätig sein, sagte er der Schweiz am Wochenende. «Im Moment sind wir ein Start-up», so Hummler.

Christoph Blocher gehört nicht zum Kreis der Aktionäre des Nebelspalter, sagte Hummler der Schweiz am Wochenende. (Bild: Keystone/Peter Schneider)