Energy: Sendergruppe baut Sonntagsprogramm aus

Publiziert am 17.07.2025

Energy Schweiz führt mit «Lazy Sunday» ein neues Sonntagsformat ein und investiert damit in moderierte Inhalte. Das Programm läuft ab sofort jeweils von 6 bis 19 Uhr auf Energy Basel, Bern und Zürich.

«Bisher war der Sonntag bei Energy nicht moderiert. Das neue Format stellt also eine Investition in den Sonntag dar», so Pascal Aminzadeh, Chief Audio Officer bei Energy Schweiz, gegenüber persoenlich.com. Für das Format arbeiten pro Sendung eine Moderatorin oder ein Moderator sowie eine Produzentin oder ein Produzent.

Das Format kombiniert verschiedene Ansätze und läuft teils live, teils vorproduziert: Am Morgen setzt Energy auf ein kuratiertes Musikprogramm, ab Mittag bis 19 Uhr folgen moderierte Inhalte. «Gerade an Wochenenden wünschen sich unsere Hörer:innen vor allem eine stimmige musikalische Begleitung – ergänzt durch kurze, pointierte Moderationen, die durch den Tag führen, ohne ihn zu überladen», so Aminzadeh.

Energy positioniert «Lazy Sunday» nicht als Sparmassnahme. «Es handelt sich um einen Programmausbau und nicht um eine Einsparung», betont Aminzadeh. Die Idee sei in einem Programm- und Musikmeeting entstanden.

Das Format fokussiert auf Unplugged- und Akustik-Versionen bekannter Hits. Hörerinnen und Hörer können via WhatsApp Musikwünsche einreichen, die von der Musikredaktion geprüft und ins Programm integriert werden. (pd/cbe)