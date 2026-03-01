SRF: «Sendung des Monats» muss sparen

Publiziert am 01.03.2026

SRF passt das Sendeschema von «Die Sendung des Monats» ab 2026 an: Statt monatlich wird die Show mit Gabriel Vetter und Fabienne Hadorn künftig nur noch achtmal pro Jahr ausgestrahlt. Der Grund liegt in den Zuschauerzahlen der Sommermonate, berichten TV Star und Tele.

Im Juni 2025 erreichte «Die Sendung des Monats» laut dem Bericht nur 104'000 Zuschauer, während sie im Oktober und November über 190'000 Zuschauer anzog. Trotzdem ist die Gesamtbilanz positiv: Im Vorjahr lockten Vetter und Hadorn im Schnitt 165'000 Zuschauer an – ein deutlicher Anstieg gegenüber 122'000 im Jahr 2024.

Als Ersatz für die Sommerpause plant SRF «Showcases» mit Live-Auftritten bekannter Schweizer Humoristen. Das Format selbst bleibt unverändert. (cbe)