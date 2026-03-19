Radio 1: Sendungstausch im Frühlingsprogramm

Publiziert am 19.03.2026

Den «Doppelpunkt» übernimmt Radio-1-Moderatorin Elena Wagen am 29. März und 12. April. Beim politischen Streitgespräch diskutiert Kevin Schawinski – KI-Unternehmer und Sohn des Radio-1-Chefs – am 23. und 30. März unter dem Titel «Kevin gegen Markus» mit Nebelspalter-Chefredaktor Markus Somm über aktuelle politische Themen.

Roger Schawinski erklärt den Schritt so: «Talenten eine Bühne zu bieten, war schon immer ein grosses Anliegen von mir. Ich glaube, Elena und Kevin werden für ein paar Farbtupfer im Frühlingsprogramm von Radio 1 sorgen.» Als Kürzertreten will er das Experiment allerdings nicht verstanden wissen: «Für mich ist es ein Freiheitsgewinn, wenn ich hin und wieder auf eine Sendung verzichten kann. Aber klar: ‹Doppelpunkt› und ‹Roger gegen Markus› wird es auch weiterhin mehrheitlich mit mir geben.» (pd/cbe)