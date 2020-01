Neue Zürcher Zeitung: Sergio Aiolfi geht nach 30 Jahren in Pension

Sergio Aiolfi habe der Neuen Zürcher Zeitung beinahe abgesagt, schreibt Peter A. Fischer in der heutigen NZZ. Zum Glück habe er dies nicht getan. Der promovierte Ökonom und Wirtschaftshistoriker stieg mit 36 Jahren ins Unternehmen ein und berichete über 30 Jahre lang für die Neue Zürcher Zeitung. Er war unter anderem Korrespondent in Skandinavien, Rom und schliesslich wieder in Basel. Ab 2009 kehrte er zurück auf die Redaktion in Zürich.

Nun werde der laut der NZZ «30 Jahre lang mit Leib und Seele dem Wirtschaftsjournalismus verpflichtete Aiolfi» den Ruhestand vollständig seiner Familie und seinem Rebberg im Tessin widmen. (pd/lol)