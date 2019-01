SRF: Show aus Adelboden trotz Busunglück

Bei einem schweren Busunfall in Nordschweden sind vor einer Woche sechs Menschen ums Leben gekommen. Fünf der Opfer wohnten in Adelboden. Am 26. Januar steht im Programm des Schweizer Fernsehens die Jahreszeitenshow «SRF bi de Lüt – Live» – live aus Adelboden. Zunächst war unklar, ob die Show nach dem Unglück überhaupt durchgeführt werden soll.

Nun ist laut «Blick» der Entscheid gefallen: Die Sendung findet statt. «Wir sind tief betroffen, und unsere Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen», wird Reto Peritz, Bereichsleiter Show SRF, zitiert. In enger Absprache mit ihnen, der Gemeinde Adelboden und dem Organisationskomitee habe man gemeinsam entschieden, die Show dennoch durchzuführen. «Den Familien und Angehörigen war es ein Anliegen, dass die Sendung stattfindet», so Peritz gegenüber dem «Blick». Ob der Unfall in der Show auch zum Thema wird, werde noch besprochen. (cbe)