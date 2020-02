European Publishing Award: SI und Fritz+Fränzi ausgezeichnet

Im Rahmen des European Publishing Awards sind auch zwei Schweizer Medien ausgezeichnet worden. Bei den Magazinen, einer der Hauptkategorien des Preises, wird die Schweizer Illustrierte in den Rubriken «Politics & Society» sowie «Organisation / Collaboration» geehrt. Das Magazin Fritz+Fränzi gewinnt in der Rubrik Indie.

Zum zweiten Mal hatte der Medienfachverlag Oberauer die European Publishing Awards ausgeschrieben. Ausgezeichnet werden journalistisch getriebene Medien von Verlagshäusern und ihren Dienstleistern aus allen Märkten Europas.

Zu den insgesamt rund 60 Jurymitgliedern aus 13 Ländern für die Segmente «Magazine», «Digital» und «Corporate Media» gehören Michela Colamussi (Corriere della sera), Julia Becker (Funke Mediengruppe), Clarissa Haller (Siemens), Patrick Horton (Bauer Media Group UK), Julia Jäkel (Gruner + Jahr), Jürgen Kornmann (Deutsche Bahn), Thomas Lindner (FAZ), Philipp Welte (Hubert Burda Media) und viele andere. Sie haben heuer knapp 250 Einreichungen beurteilt, heisst es in der Mitteilung dazu.

Harper's Bazaar ist European Magazine of the Year. Als Newcomer of the Year wird das im Herbst 2018 gegründete Frauenmagazin Guido" von Gruner + Jahr ausgezeichnet. Die Preise werden im Rahmen des European Publishing Congress in Wien überreicht, der vom 26. bis 28. April 2020 in Wien stattfindet. (pd/wid)