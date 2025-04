Publiziert am 02.04.2025

Im Vorfeld des Eurovision Songcontest bietet Blick einen «ESC-Newsletter». Dieser verspricht wöchentlich News zum Gesangswettbewerb von Mitte Mai in Basel, sowie Geschichten rund um die Hintergründe des Anlasses und Promigeschichten mit Unterhaltungswert. Zudem haben Fans die Chance, sich durch ein Blick-Abonnement noch gratis Tickets für den ESC zu sichern.

Generationen im Dialog

Ein weiterer neuer Newsletter heisst «Cringe & Komisch». Der Name will sagen: Was die Generation Z als «cringe» empfindet, beschreibt eine ältere Generation als «komisch». Generationen sollen im Diskurs aufeinandertreffen und miteinander über verschiedenste Themen des Alltags zu diskutieren. Von Memes über Mental Health – der Newsletter möchte der Austausch über verschiedenste Themen aufzeigen, schreibt Blick in der Ankündigung.

Newsletter für fünf Sportarten

Schliesslich erweitert Blick auch das Newsletterangebot im Sportbereich um fünf Titel. «FussballDaily» widmet sich der schönsten Nebensache der Welt, «Schliifts» bietet Neuigkeiten rund ums Schweizer Eishockey, «Hoselupf» ist ein Newsletter für alle Schwingfans, «Boxenfunk» begleitet den Formel-1-Zirkus und «Après-Ski» wartet mit News aus der Ski-Welt auf. (pd/awe/nil)