Mediafisch: Silvia Fleck wird Dokumentar-Chefin

Mediafisch produziert Dokumentationen und Reportagen für TV-Sender im Schweizer Raum. Mit Silvia Fleck als neuer Bereichsleiterin soll die Tätigkeit nun ausgebaut und internationalisiert werden. heisst es in einer Mitteilung. In ihrer Funktion als Head of Documentary werde sie für die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung sämtlicher Dokus und Reportagen, sowie nationaler und internationaler Co-Produktionen von Mediafisch verantwortlich sein. Sie übernimmt die Aufgabe in einem 50-Prozent-Pensum ab Mitte Mai 2023.

Silvia Fleck weist langjährige Erfahrung als Journalistin und Produzentin auf. Unter anderem leitete sie von 2016 bis 2020 die Redaktion von NZZ-Format. Davor war sie viele Jahre beim ORF in unterschiedlichen Funktionen tätig. Seit 2020 führt sie ausserdem ihre eigene Firma, mit der sie Filme, Reportagen und TV-Beiträge umsetzt. Silvia Fleck hat für Mediafisch bereits 2022 die vierteilige Dok-Serie «Spektakuläre Bergbahnen der Schweiz» (3sat) als Produzentin verantwortet, aktuell leitet sie die Produktion der zweiten Staffel.

«Mit ihrer Erfahrung, Kreativität und Durchsetzungskraft ist Silvia Fleck genau die richtige Person, um unseren Dok-Bereich auf das nächste Level zu bringen», wird Marc Görtz, Managing Partner von Mediafisch, zitiert. «Ich freue mich über das Vertrauen von Mediafisch, auf die künftige, strategische Zusammenarbeit und auf alles, was wir in Zukunft gemeinsam auf die Beine stellen werden», sagt Silvia Fleck. Neben ihrer Tätigkeit als Head of Documentary bei Mediafisch wird sie weiterhin mit ihrer Firma Loopus Media als selbstständige Autorin und Produzentin tätig sein. (pd/wid)