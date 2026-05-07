Keystone-SDA: Simon Bärtschi neu im Verwaltungsrat

Publiziert am 07.05.2026

An der Generalversammlung der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vom Mittwoch in Bern wurde Simon Bärtschi neu in den Verwaltungsrat gewählt. Bärtschi ist Leiter Publizistik und Mitglied der Geschäftsleitung von Tamedia. Er ersetzt Christine Gabella, die nach ihrer Zeit bei Tamedia als Direktorin der Interregionalen Blutspende SRK tätig ist und deshalb aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist. Präsident Ueli Eckstein, der das Gremium seit 2018 leitet, wurde für eine weitere einjährige Amtsdauer bestätigt. Die übrigen Verwaltungsratsmitglieder wurden ebenfalls wiedergewählt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Trotz eines strukturell bedingten Umsatzrückgangs von rund vier Prozent auf 31,4 Millionen Franken schloss Keystone-SDA das Geschäftsjahr 2025 mit einem positiven Ergebnis von 87'000 Franken ab, heisst es weiter. Das Unternehmen setzt auf eine Überprüfung seines Angebots, den Ausbau des Corporate Business sowie den verstärkten Einsatz technologischer Innovation. An der Generalversammlung wurde zudem auf die Bedeutung der parlamentarischen Initiative «Chassot» für die mehrsprachige journalistische Grundversorgung in der Schweiz hingewiesen. (pd/cbe)