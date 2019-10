MAZ: Simon Leu wird neuer Studienleiter

Simon Leu tritt die Stelle als Studienleiter für den Bereich Radio/Audio per März 2020 an, wie es in einer Mitteilung heisst. Er ersetzt Barbara Stöckli, die nach 21 Jahren in Pension geht. «Mit Simon Leu haben wir diese wichtige Stelle perfekt besetzen können. Er erfüllt alle Anforderungen in idealer Art und Weise», lässt sich MAZ-Direktor Diego Yanez in der Mitteilung zitieren. Der Radio SRF-Journalist ist seit rund zehn Jahren MAZ-Dozent. Der 44-Jährige bringe eine grosse Radio-Erfahrung als Journalist, Moderator und Produzent mit. Seine Sporen verdiente er sich bei Radio Extra Bern und Radio 24 ab, bevor er 2007 zum damaligen Radio DRS wechselte. Dort war Simon Leu auch als Ausbildner tätig. (pd/lol)