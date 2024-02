Prix Transparence: Simon Marti von der NZZ am Sonntag gewinnt den Preis

Lange wälzte der Bundesrat das heikle Dossier zu Sanktionen gegen China – und schwieg dazu in der Öffentlichkeit. Für die Rekonstruktion dieser Diskussionen hinter verschlossenen Türen wird Simon Marti von der NZZ am Sonntag mit dem Prix Transparence 2023 ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst.

Gestützt auf Behördendokumente realisierten Schweizer Medienschaffende 2023 so viele Beiträge wie noch nie. Aus zehn von Öffentlichkeitsgesetz.ch nominierten Beiträgen kürte eine Fachjury die Artikelserie von Simon Marti in der NZZ am Sonntag zu China-Sanktionen zur besten Transparenzstory des Jahres 2023, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese zeichnet nach, wie der Bundesrat ab Frühling 2021 mit der heiklen Frage rang, ob er EU-Sanktionen gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen an Uiguren unterstützen solle.

Marti zeigt, wie die Regierung in einer Koordinationsgruppe rechtliche Aspekte sowie Chancen und Risiken eines solchen Entscheids monatelang abklären liess – und nach mehreren Beratungen Massnahmen gegen chinesische Funktionäre oder Unternehmen ablehnte. Der Beschluss stand im Widerspruch zur offiziellen China-Strategie des Bundes, die Menschenrechte stark gewichtet. Seinen Entscheid kommunizierte der Bundesrat der Öffentlichkeit nicht. Dieser hätte zweifellos für Aufsehen gesorgt und Kritik erregt.

Zum verborgen gehaltenen Vorgang in der Regierung verlangte NZZ am Sonntag-Journalist Simon Marti Dokumente von der Verwaltung und kämpfte in einem Schlichtungsverfahren für den zuerst verweigerten Zugang. «Diese Art von Recherche ermöglicht es, die Mechanismen einer sehr politischen Entscheidungsfindung effizient zu entschlüsseln», sagt Nicole Lamon (Le Temps), Mitglied der Fachjury, laut Mitteilung.