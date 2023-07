BauernZeitung: Simone Barth übernimmt als Chefredaktorin

Die Agronomin Simone Barth übernimmt per sofort die Chefredaktion der BauernZeitung, wie der Verlag am Montag in einer Meldung in eigener Sache auf der Website der Zeitung festhält. Sie folgt auf Adrian Krebs, der die Stelle seit 2016 innehatte. Die Trennung erfolgt im gegenseitigen Einvernehmen.

Seit 2016 verantwortet Adrian Krebs als Chefredaktor die publizistischen Geschicke der BauernZeitung. In dieser Zeit habe sich der Fachtitel mit seinen drei Regionalausgaben erfolgreich weiterentwickelt, schreibt der Verlag.



Unterschiedliche Auffassungen



Angesichts der anstehenden Veränderungen rund um die digitale Weiterentwicklung und aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Führungsstruktur der Redaktion hat sich Adrian Krebs gemäss der Mitteilung entschieden, «die Schwerpunkte seiner beruflichen Zukunft anders zu legen». Er wird das Unternehmen auf Ende Oktober verlassen.

Per sofort übernimmt Simone Barth, bisherige stellvertretende Chefredaktorin bis auf weiteres die Leitung der Redaktion. Sie ist seit 2005 in verschiedenen Funktionen für die BauernZeitung tätig. (pd/yk)